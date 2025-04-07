Взяточничество в Украине: названы наиболее коррумпированные сферы

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За последний год ситуация со взятками в Украине ухудшилась. Чаще украинцы сталкиваются с проявлением коррупции в школах

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает RegioNews.

Так, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги) за последние 12 месяцев.

Еще 26% респондентов отметили случаи вымогательства взяток во время получения медицинских услуг, включая врачей, работников больниц, поликлиник и аптек.

По данным опроса, коррупция по вопросам приватизации, использования и владения землей за последний год выросла с 14% до 25%.

Также 25% граждан заявили, что сталкивались с требованием взяток от сотрудников Национальной полиции, в том числе патрульной службы.

Уровень коррупции в налоговой сфере, по утверждению опрошенных, за год вырос с 6% до 13%.

Справка: в 2023 и 2024 годах в условиях полномасштабной войны опрос проводился около 10 000 респондентов. Кроме того, были опрошены 1000 внутренне перемещенных лиц и 2000 искателей убежища за границей.

Напомним, за попытку подкупить киевских патрульных водитель получил два года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что СБУ и ДБР были задержаны на взятке руководителя налоговой службы Сумщины.