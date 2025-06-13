Стало известно, сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границы

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Более 6,9 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свою родину из-за полномасштабного вторжения России. Государство должно принять меры для создания условий, способствующих их возвращению домой

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews .

По его словам, в прошлом году Секретариат Уполномоченного провел масштабное исследование положения украинцев за рубежом, включавшее опрос более 4 тысяч респондентов, фокус-группы и встречи с общинами. Это стало основой аналитического отчета "Вынужденное перемещение за границу", представленного в марте.

Согласно результатам исследования, 38% украинцев уже адаптировались в других странах и не планируют возвращаться, в то время как 25% намерены вернуться в ближайшее время. Основными факторами, влияющими на это решение, являются завершение боевых действий, возможность трудоустройства и доступное жилье.

"Наша задача сегодня - не только защищать права украинцев за границей, но и создавать условия для их возвращения домой. Это не только о демографии, это о будущем нашей страны", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен также отметил необходимость разработки государством эффективных механизмов реинтеграции для возвращения граждан, включающих программы трудоустройства, жилищное обеспечение, психологическую помощь и поддержку украинской идентичности за рубежом.

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