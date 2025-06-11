Украинцы стали чаще уезжать за границу

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Пограничники фиксируют рост пассажиропотока на границе на 25%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

С началом летних каникул и активизацией туристического сезона пограничники 7 пограничного Карпатского отряда фиксируют увеличение пассажиропотока на 25% в пунктах пропуска во Львовской области.

По предварительным прогнозам, общее увеличение путешественников может достигнуть 40% по сравнению с обычными показателями.

Наиболее загруженные направления:

"Краковец" и "Шегини" - остаются наиболее нагруженными, особенно в направлении выезда из Украины.

"Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов" – характеризуются средним уровнем трафика.

"Нижанковичи" и "Смольница" - самые низкие нагрузки и рекомендованы для путешественников, желающих сэкономить время в пути.

"Планируйте путешествие заранее, выбирайте оптимальный пункт пропуска и время пересечения и пусть ваша поездка будет легкой и приятной", - подытожили пограничники.

Напомним, иностранные эксперты учили украинских пограничников, как не брать взятки.