Как возвращать украинцев домой — сверхважные шаги, которые помогут предотвратить демографический кризис

фото: Елена Шуляк/Facebook

Если государство не будет принимать меры, направленные на возвращение из вынужденной эмиграции украинских граждан, Украину может ожидать демографический кризис. Страна с каждым годом теряет все больше человеческого капитала – процент людей, которые сначала были вынуждены убегать от войны, а сейчас уже не планируют возвращаться домой, с каждым годом увеличивается. Среди причин – не только война, но и отсутствие жилья, а также проблемы с трудоустройством на Родине

Об этом заявила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром экономической стратегии и опубликованного на "Вокс Украина".

По ее словам, с февраля 2022 года за пределы нашего государства выехало почти 7,5 млн украинцев. Больше украинских беженцев - более 1 млн, сегодня находятся в Германии, многие выехали в Польшу, Чехию, Словакию и другие европейские государства. За границу выезжает наиболее трудоспособная часть населения, так сказать, драйвер экономики, поэтому возвращение украинцев домой – глобальный вызов для государства.

К сожалению, подчеркнула она, только 64% вынужденных мигрантов планируют вернуться в Украину, более того – со временем процент возвращающихся беженцев снижается. Соответственно, украинцев, жизнь которых за границей за это время относительно устроилась и возвращаться не планируют, становится больше.

"Значительную часть беженцев составляют люди трудоспособного возраста. Уже есть исследования, результаты которых свидетельствуют, что две трети беженцев удовлетворены своей жизнью в стране пребывания. К примеру, более 60% украинских беженцев в Дании, Польше, Нидерландах, Чехии официально трудоустроены. Более того, со временем они получают возможность решить свои жилищные проблемы в странах пребывания”, - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что ныне статистика неутешительная – если в ноябре 2022 года точно планировали возвращаться в Украину 50% граждан, вынужденных ее покинуть из-за войны, то уже в мае 2023 года их количество снизилось до 41%. А год назад уверенно говорили о своем возвращении только 26%.

"То есть, мы видим, как за два года количество граждан, которые в начале большой войны стремились вернуться в условиях безопасности, уменьшилось вдвое. В то же время, людей, которые точно не планировали возвращаться, осенью 2022 года было всего 2%, а в январе 2024 года – уже 7%. Это очень негативный тренд – Украина рискует потерять свой человеческий капитал, который является основой ее государственности”, – убеждена Шуляк.

Парламентарка пояснила, что кроме фактора безопасности на нежелание украинцев возвращаться влияют также нерешенность жилищного вопроса и невозможность трудоустройства. В контексте жилья, подчеркнула Шуляк, государство должно действовать в трех направлениях - важно продолжать, в частности, программу компенсаций есть Восстановление, делать более доступной ипотечную программу есть Обитель и создать эффективную жилищную политику, которая сейчас действует еще по условиям Жилищного Кодекса 1983 года.

В отношении єВідновлення сейчас важно расширить возможности программы для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье находится на временно оккупированных территориях, убеждена Шуляк.

"Запрос на это очень высок, как показал опыт наших публичных консультаций по доработке законопроекта об основных принципах восстановления. По их итогам мы сформулировали рекомендации для правительства. Так что сейчас мы ждем соответствующего решения от него - отдельного законодательства на этот счет не нужно”, - подчеркнула Елена Шуляк.

Следующим шагом, убеждена она, должно стать упрощение условий программы государственного ипотечного кредитования является поселком, поскольку сейчас он доступен только очень узкому кругу получателей. Например – и вынужденным мигрантам, и ВПЛ. Речь идет о снижении процентной ставки для переселенцев с 7% до 3%, а первого взноса с 20% до 15%.

Шуляк убеждена, что крайне эффективным в решении жилищного вопроса украинцев, которые были вынуждены выехать за границу, будет и реформирование жилищной политики, которая в Украине до сих пор регулируется Жилищным Кодексом 1983 года. Как результат, сотни тысяч украинцев до сих пор стоят в квартирных очередях. которых ежегодно получают жилье в пределах нескольких сотен граждан.

По ее словам, речь идет о законопроекте №12377 - "Об основных принципах жилищной политики". Это рамочный документ, в котором зафиксированы общие направления грядущей жилищной реформы. Он предполагает создание ряда механизмов, позволяющих каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно с помощью нескольких инструментов.

Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. С него можно будет получить жилье во временное использование. Например, взять в социальную аренду или получить как служебное, то есть такое жилье нельзя будет приватизировать”, - сообщила Елена Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что важно решать и вопросы, связанные с трудоустройством украинцев. Так, согласно результатам исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА), гарантированное стабильное трудоустройство – один из наиболее решающих факторов возвращения для 41% респондентов.

"Больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают отдаленно на украинские компании. Об этом сообщили 70% опрошенных. Также стремятся вернуться те украинцы, которые временно нетрудоустроены – 68%”, - отметила Шуляк.

Она добавила, что стабильное трудоустройство в Украине, которое станет залогом возвращения украинцев, возможно при развитии предпринимательства, что в свою очередь будет означать новые рабочие места. Для этого в последнее время предлагается множество законодательных изменений. Последняя – принятие законопроекта №7331, позволяющего начать хозяйственную деятельность без получения лицензий и разрешений до конца военного положения. Этот шаг направлен на дерегулирование бизнеса и поддержку экономики страны во время войны.

Кроме этого, отметила нардепка, для создания новых рабочих мест, Правительство вводит действенные программы поддержки бизнеса.

По словам Шуляка, пытается и не оставаться в стороне от проблемы и частного бизнеса.

На 2025 год компании планируют продолжать этот курс. Так, 46% рассчитывают увеличить количество работников, 33% – увеличить бюджеты на обучение и развитие и 24% – увеличить уровень заработной платы на 10-15%”, - подытожила Елена Шуляк.

Ранее она сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

Кроме того, Елена Шуляк информировала, что в Международный реестр убытков разрешили подавать заявления людям, потерявшим близкого человека.