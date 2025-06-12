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12 июня 2025, 14:33

Филолог Авраменко оказался в эпицентре скандала из-за возможного бегства за границу

12 июня 2025, 14:33
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фото: Instagram/olexandravramenko
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Известный популяризатор украинского языка, писатель и преподаватель Александр Авраменко, еще недавно регулярно появлявшийся в телеэфирах и ведущий активную жизнь в Instagram, внезапно исчез из информационного пространства

Об этом пишут украинские СМИ, передает RegioNews.

Последний пост на Instagram-странице Авраменко был размещен в ноябре 2024 года. И только в мае 2025-го филолог опубликовал отрывок телешоу, в котором его упоминают.

В Facebook он время от времени приветствует подписчиков или рекламирует свои книги, но и там активность вялая.

Самое интересное – в профиле Instagram указано, что Авраменко сейчас находится в Испании.

Хотя еще в сентябре 2024 года, комментируя фото на побережье, языковед уверял, что не уезжал за границу. Реагируя на вопросы подписчиков, филолог заявил, что любит Испанию, но украинским мужчинам выезд за границу запрещен.

Александр Авраменко: что о нем известно

Александр Авраменко – украинский филолог, писатель, преподаватель и популяризатор украинского языка.

Родился в Запорожской области, в детстве разговаривал по суржику. Впоследствии стал известным автором учебных пособий, преподавателем и медийным лицом, активно продвигающим украинский язык в обществе.

Является автором и диктором текстов Радиодиктанта национального единства, участвует в научной деятельности. В прошлом проводил частные занятия по украинскому языку для Владимира Зеленского еще до того, как тот стал президентом, когда возглавлял студию "Квартал 95".

По собственным словам, ежегодно зарабатывает несколько миллионов гривен, а также владеет недвижимостью за границей.

Напомним, скандально известный блоггер Денис Поветкин, которого знают под псевдонимом Денчик Лысый, предположительно покинул территорию Украины.

Ранее певец Никита Ломакин показался в форме после продолжительного молчания: "Меня мобилизовали достаточно жестко".

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Украина Испания выезд за границу Александр Авраменко филолог
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