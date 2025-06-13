В ВМС рассказали, сколько в море ракет типа "Калибр"

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В пятницу, 13 июня, по состоянию на 6:00 ни одного российского ракетоносителя в Черном и Азовском морях не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 5 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 1 судно.

Напомним, ночью, 12 июня, военные моряки сбили девять вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136".