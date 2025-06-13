У ВМС розповіли, скільки у морі ракет типу "Калібр"
У п'ятницю, 13 червня, станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному та Азовському морях не зафіксовано
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
За добу в інтересах РФпрохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 1 судно.
Нагадаємо, вночі, 12 червня, військові моряки збили дев'ять ворожих ударнихдронів-камікадзе типу "Shahed-136".
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