Пограничники показали, как уничтожают российские пушки и РЛС

фото: ГПСУ

На одном из направлений фронта бойцы бригады "Форпост" нанесли сокрушительные удары по замаскированным позициям российских оккупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что FPV-дроны точно попали в цели.

"Уничтожена артиллерийская пушка и радиолокационная станция, которые враг пытался скрыть среди "зеленки". Замаскирование не спасло — несколько точных подлетов — и техника врага превращена в металлолом", — говорится в сообщении.