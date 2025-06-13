Пограничники показали, как уничтожают российские пушки и РЛС
На одном из направлений фронта бойцы бригады "Форпост" нанесли сокрушительные удары по замаскированным позициям российских оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что FPV-дроны точно попали в цели.
"Уничтожена артиллерийская пушка и радиолокационная станция, которые враг пытался скрыть среди "зеленки". Замаскирование не спасло — несколько точных подлетов — и техника врага превращена в металлолом", — говорится в сообщении.
Напомним, на Краматорском направлении воины пограничной бригады "Месть" уничтожили российские "Грады" и пункт управления БпЛА.
На Донетчине бойцы "Мести" уничтожили российские "Грады" и пункт управления БпЛАВсе новости »
12 июня 2025, 21:00В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного российского оккупанта
12 июня 2025, 18:30ВСУ получили на вооружение дроны-охотники, которые уничтожают вражеские БпЛА
12 июня 2025, 15:10
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
В багажнике и через Днестр: на Винниччине разоблачили "семейный" побег от мобилизации
13 июня 2025, 05:05Проблемы со здоровьем и дикая усталость": певица Надя Дорофеева призналась о нестабильном ментальном состоянии
13 июня 2025, 04:50"Я не хочу, чтобы язык становился еще одним инструментом вражды": актриса Елена Кравец рассказала, что она думает об украинизации
13 июня 2025, 03:25Певец Melovin пережил операцию: артист рассказал, как это было
13 июня 2025, 02:55В Черновцах горело учебное заведение: пострадали подростки
13 июня 2025, 02:05Более половины ветеранов не могут устроиться на работу без проблем - опрос
13 июня 2025, 01:35Удар по Харькову 7 июня: из-под завалов предприятия деблокировали последнюю жертву
13 июня 2025, 00:15На Харьковщине супругам объявили о подозрении из-за избиения полицейского: что им грозит
12 июня 2025, 23:55Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину из дронов и артиллерии
12 июня 2025, 23:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго