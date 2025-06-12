Полиция задержала 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомой

Об этом сообщает полиция Днепроперовской области, передает RegioNews.

Полиция Кривого Рога задержала мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. Конфликт между ними завершился смертельным ножевым ранением 45-летней женщины. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Сообщение о найденном теле на одной из улиц Металлургического района поступило в полицию 6 июня. В ходе расследования сотрудники отделения полиции №2 Криворожского районного управления установили, что между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора. В результате спора мужчина нанес удар ножом в грудь женщине. После этого он покинул место происшествия.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за другие преступления. У мужчины изъяли нож, служивший орудием преступления.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Ведется дальнейшее расследование этого дела.

Ранее сообщалось, что семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией.