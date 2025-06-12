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Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

В городе Александрия Кировоградской области судили местного жителя, который хранил и пытался продать боевое оружие. Как стало известно, мужчина скрыл у себя дома противотанковый гранатомет, пять гранат типа "Ф-1" и соответствующие запалы. Дело рассматривал Александрийский городской районный суд. Приговор был оглашен 11 июня.

В ходе заседания подсудимый заявил, что нашел арсенал в январе 2025 года на обочине Днепровского шоссе в пределах Александрии. Оружие лежало в хозяйственной сумке, спрятанной в траве. Время находки точно установить не удалось. По словам мужчины, он забрал сумку домой и спрятал ее в погребе на территории собственного домовладения.

Впоследствии обвиняемый начал искать возможных покупателей для продажи найденного. О его намерениях узнали правоохранители, которые и задержали мужчину. В рамках следствия был изъят один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22, пять гранат "Ф-1" и столько же взрывателей к ним.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Полтавы, продававший оружие через "Новую почту", признал вину и избежал заключения.