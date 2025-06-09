Смертельный удар ножом в Кривом Роге. Фото: Национальная полиция Украины.

Во время семейного конфликта 35-летняя женщина нанесла ножевое ранение мужчине, который от травм скончался на месте

В ночь на 7 июня в Кривом Роге, в одном из многоквартирных домов Терновского района, произошла трагедия. Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Во время конфликта между супругами 35-летняя женщина нанесла мужчине ножевое ранение. Потерпевший, 36-летний местный житель, скончался от полученной травмы.

Правоохранители из отделения полиции №5 Криворожского районного управления быстро прибыли на место происшествия. Они обнаружили и изъяли нож, которым было совершено преступление.

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По информации следствия, в тот вечер между супругами возник спор, переросший в ссору. Женщина ударила мужчину ножом, что оказалось смертельным для него. Теперь стражи порядка расследуют все обстоятельства этой трагедии.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция продолжает работу по выяснению всех деталей инцидента.

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