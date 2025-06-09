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09 июня 2025, 15:31

Семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией

09 июня 2025, 15:31
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Смертельный удар ножом в Кривом Роге. Фото: Национальная полиция Украины.
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Во время семейного конфликта 35-летняя женщина нанесла ножевое ранение мужчине, который от травм скончался на месте

В ночь на 7 июня в Кривом Роге, в одном из многоквартирных домов Терновского района, произошла трагедия. Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Во время конфликта между супругами 35-летняя женщина нанесла мужчине ножевое ранение. Потерпевший, 36-летний местный житель, скончался от полученной травмы.

Правоохранители из отделения полиции №5 Криворожского районного управления быстро прибыли на место происшествия. Они обнаружили и изъяли нож, которым было совершено преступление.

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По информации следствия, в тот вечер между супругами возник спор, переросший в ссору. Женщина ударила мужчину ножом, что оказалось смертельным для него. Теперь стражи порядка расследуют все обстоятельства этой трагедии.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция продолжает работу по выяснению всех деталей инцидента.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена.

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