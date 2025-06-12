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Правоохранители разоблачили двух жителей Белгород-Днестровского района в браконьерстве на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В среду, 11 июня сотрудники водной полиции Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками и представителями государственной экологической инспекции во время совместного рейда вблизи села Трихатки Лиманской общины на берегу озера Шаганы обнаружили двух мужчин в возрасте 35 и 29 лет, которые занимались выловом безответных документов.

Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у мужчин лесную сетку и 66 единиц камбал глосс и калканов.

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Незаконный улов стражи порядка передали на хранение специализированному предприятию.

Правонарушителям грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали отца с сыном, наловившим рыбы почти на 2,5 млн грн.