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10 июня 2025, 14:40

Пограничники напомнили о правилах поездки за границу с детьми

10 июня 2025, 14:40
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фото: freepik.com
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С началом летнего сезона традиционно растет количество желающих пересечь государственную границу. Среди них – значительная часть женщин с детьми

Об этом напоминают в ГПСУ, передает RegioNews.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать поездку максимально комфортной, пограничники советуют гражданам заранее готовиться к поездке:

- ознакомиться с условиями въезда в страны назначения;

– внимательно проверять наличие всех необходимых документов.

В период действия военного положения действуют упрощенные правила пересечения границы для детей младше 16 лет:

- в сопровождении одного из родителей – нотариальное согласие второго родителя не требуется;

- если ребенок путешествует с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними братом или сестрой, мачехой или отчимом – нотариальное согласие также не требуется;

- в случае путешествия с другими лицами (не родственниками) - обязательно требуется письменное заявление родителя, заверенное органом опеки и попечительства, или нотариальные согласия от обоих родителей.

Среди документов, которые дают право на выезд из Украины, которые проверяют пограничники при контроле у детей, есть:

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- паспорт гражданина Украины (внутренний) (если получался);

- свидетельство о рождении;

- документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

Напомним, в мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен.

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