Пограничники напомнили о правилах поездки за границу с детьми
С началом летнего сезона традиционно растет количество желающих пересечь государственную границу. Среди них – значительная часть женщин с детьми
Об этом напоминают в ГПСУ, передает RegioNews.
Чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать поездку максимально комфортной, пограничники советуют гражданам заранее готовиться к поездке:
- ознакомиться с условиями въезда в страны назначения;
– внимательно проверять наличие всех необходимых документов.
В период действия военного положения действуют упрощенные правила пересечения границы для детей младше 16 лет:
- в сопровождении одного из родителей – нотариальное согласие второго родителя не требуется;
- если ребенок путешествует с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними братом или сестрой, мачехой или отчимом – нотариальное согласие также не требуется;
- в случае путешествия с другими лицами (не родственниками) - обязательно требуется письменное заявление родителя, заверенное органом опеки и попечительства, или нотариальные согласия от обоих родителей.
Среди документов, которые дают право на выезд из Украины, которые проверяют пограничники при контроле у детей, есть:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- паспорт гражданина Украины (внутренний) (если получался);
- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.
Напомним, в мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен.