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04 июня 2025, 04:30

"Меня мобилизовали довольно жестко": певец Никита Ломакин показался в форме после долгого молчания

04 июня 2025, 04:30
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Фото: YouTube
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Популярный украинский певец Никита Ломакин рассказал, что его мобилизовали на военную службу. По его словам, он случавшиеся с ним ситуации едва не сломали его

Об этом артист написал на своей странице в Instargam, передает RegioNews.

Долгое время певец не выступал и не появлялся в соцсетях. Теперь он объяснил, что это произошло из-за мобилизации. По словам Никиты, мобилизовали его "достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны".

"Был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей", - признался певец.

Он также отметил, что ситуации, которые уже с ним случились, едва его не сломали. Однако он пытается оставаться человечным и держится дальше. Хотя человечность там, отметил певец, "почти все воспринимают как слабость".

"Сейчас сложные времена. Сочувствуйте людям! Это откроет вам глаза на принятие личных проблем и уберет зависть и ненависть", - написал артист.

Справка. Никита Ломакин – украинский певец и автор песен. Многим зрителям он известен благодаря участию в шоу "X-Фактор" и "Голос країни 11". Никита родом из Крыма, учился в одной из школ Симферополя.

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