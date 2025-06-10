Артистка позирует в нежных розовых одеждах на фоне моря, намекая на свадебную тематику.

На церемонию бракосочетания намекнула звезда в Instagram, передает RegioNews .

Она предстала в наряде нежного розового цвета, напоминающего сахарную вату. Такой образ артистки вызвал у подписчиков предположение о возможной свадебной тематике.

На новых фото Ассия позирует на фоне живописного побережья. Локация создает особую атмосферу – ветерок, морской бриз и закат гармонично дополняют общий настрой. В руках у исполнительницы – ее неизменный музыкальный спутник, скрипка, давно ставшая символом ее творчества и жизни.

Под фотографиями звезда оставила краткую подпись из трех слов:

"ОКЕАН, МУЗЫКА, ЛЮБОВЬ".

Эти слова подчеркивают эмоциональное содержание фотографий и намекают на важные для нее ценности.

Публикация Ассии Ахат объединила природную красоту, музыкальное искусство и личные чувства. Это еще раз подтверждает, что для артистки важны как творчество, так и мир.

Напомним, в приложении Армия+ запустили сервис для женитьбы военных вне очереди.