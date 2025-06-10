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10 июня 2025, 09:52

"Куда улетел?" — скандального блогера Дениса Поветкина подозревают в бегстве из Украины

10 июня 2025, 09:52
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Скандально известный блогер Денис Поветкин, которого знают под псевдонимом Денчик Лысый, предположительно покинул территорию Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в соцсетях известного блогера.

Такие выводы можно сделать из-за фото, размещенных на его странице в Instagram. На фотографиях он позирует с девушкой в самолете, якобы пролетая над островом.

Пользователи сети сразу отреагировали на публикацию, разделившись в мыслях. Одни комментаторы упрекают блогера

"Полетел в рощи?", "Куда полетел?", "Успокоил людей, можно и отдохнуть".

Остальные же отстаивают его право на отдых, добавляя:

"Да что не так? Улетел отдыхать, для чего весь кипишь?".

Некоторые прямо заявили:

"Кто бы ни с***ся, если бы возможность появилась".

Напомним, Денис Поветкин ранее привлек к себе внимание благодаря громкому поступку. В 2023 году он уничтожил свой автомобиль Porsche Cayenne, скинув на него бетонную плиту. Блогер тогда объяснил это желанием обрести популярность в сети.

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Следует отметить, что подобные новости о выезде известных людей из Украины не редкость. К примеру, актер Дмитрий Ярошенко во время войны также уехал за границу. Продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что Ярошенко получил разрешение от Минкульта, однако не вернулся из-за опасений быть мобилизованным.

Напомним, певец Никита Ломакин показался в форме после продолжительного молчания: "Меня мобилизовали достаточно жестко".

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