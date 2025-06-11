Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные

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За пять месяцев 2025 года в Украине зафиксировали три случая заражения столбняком, из них два завершились смертью

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в Украине ежегодно регистрируют случаи столбняка, и в 2024 году их количество удвоилось по сравнению с 2023 годом — было зафиксировано 12 случаев.

Столбняк — опасная инфекционная болезнь, поражающая нервную систему, вызывает сильные судороги, проблемы с дыханием и глотением, а также может вызывать болезненные спазмы мышц вплоть до переломов костей.

Возбудитель болезни – бактерия Clostridium tetani, споры которой находятся в почве, пыли и перегное. Инфицирование происходит из-за ранения загрязненными предметами, даже незначительными царапинами или работами с землей.

Столбняк не передается от человека к человеку, поэтому коллективного иммунитета нет. Единственной надежной защитой является вакцинация, эффективность которой составляет 100% при полном курсе прививок. Иммунитет необходимо регулярно возобновлять в течение жизни.

Детей вакцинируют начиная с 2 месяцев, а взрослым рекомендуют повторные прививки каждые 10 лет. Для вакцинации следует обращаться к семейному врачу.

Напомним, в этом году в Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что Украина получила более 100 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка.