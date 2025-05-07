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07 мая 2025, 14:52

Вспышка кори на Полтавщине: заболели три человека

07 мая 2025, 14:52
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Пирятинской территориальной общине зафиксирована вспышка кори. Заболели три человека, среди них – двое детей

Об этом сообщила Пирятинская община, передает RegioNews.

Отмечается, что у пострадавших сначала появились боли в горле, кашель, конъюнктивит и температура, а уже через несколько дней — характерная сыпь.

Известно, что один ребенок не был привит, еще два человека без подтвержденных данных о вакцинации.

За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Корь: что известно о заболевании

Корь – крайне заразное вирусное заболевание. 90% непривитых людей, контактирующих с больным, также инфицируются. Вирус легко передается воздушно-капельным путем и хранится на поверхностях до двух часов.

Самый эффективный способ защиты – вакцинация. Прививки проводят в 12 месяцев и 6 лет. Вакцина безопасна, проверена временем и бесплатна в Украине.

Медики призывают немедленно обращаться к врачу при первых симптомах: лихорадке, кашле, слезотечении и сыпи. Особенно это важно для детей до 5 лет, ведь корь может повлечь за собой тяжелые осложнения — пневмонию, энцефалит, даже смерть.

Напомним, в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит.

Ранее Минздрав сообщал, что в Украине организуют дополнительные раунды по вакцинации во избежание вспышек инфекционных болезней в общинах.

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