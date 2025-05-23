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23 мая 2025, 12:55

На Ровенщине – новые случаи гепатита А: где обнаружили больных

23 мая 2025, 12:55
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фото: из открытых источников
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С начала 2025 года в Ровенской области зарегистрировано 4 случая вирусного гепатита А

Об этом сообщил Ровенский областной ЦКПХ, передает RegioNews.

Отмечается, что больных обнаружили в Дубенской и Березновской территориальных общинах.

Специалисты объясняют, гепатит А или болезнь Боткина является острым вирусным заболеванием, поражающим печень.

Чаще инфекция передается через загрязненную воду, продукты питания, несоблюдение гигиены или при контакте с инфицированным лицом.

Основные симптомы включают слабость, усталость, потерю аппетита, повышение температуры, диарею, рвоту, боли в правом подреберье и пожелтение кожи или белков глаз. Инкубационный период – 2–4 недели.

Болезнь не переходит в хроническую форму, но может осложняться, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Медики отмечают важность профилактики:

  • тщательно мойте руки с мылом,
  • употребляйте только кипяченую воду,
  • соблюдайте правила обработки пищевых продуктов.

При появлении симптомов следует немедленно обратиться к семейному врачу.

Напомним, в столице стартовали внеплановые проверки в связи с выявлением случаев заболевания вирусным гепатитом А в Соломенском районе. Первые случаи Боткина зафиксировали на прошлой неделе.

Сейчас известно о 76 случаях заболевания гепатитом А, из них 35 — среди детей.

Ранее сообщалось, специалисты обнаружили вероятную причину вспышки гепатита А в столице.

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