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18 апреля 2025, 11:33

Украина получила более 100 тысяч доз вакцины от дифтерии и столбняка

18 апреля 2025, 11:33
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украину поступило 111 100 доз вакцины против дифтерии и столбняка для вакцинации детей

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок и будет распределена в медучреждения между областями.

В ведомстве добавили, что вакцина против дифтерии и столбняка (АДП) является частью поставки вакцин, которые Украина получает в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (Gavi).

Согласно Национальному календарю профилактических прививок дети до 16 лет должны обязательно получить прививки от десяти болезней, среди которых дифтерия и столбняк.

Вакцинация – бесплатная, сделать ее можно в медицинских учреждениях страны, проконсультировавшись у семейного врача или педиатра.

Прививки против дифтерии, столбняка и коклюша проводят детям в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Далее в 6 лет проводится ревакцинация против дифтерии и столбняка без коклюшного компонента вакциной АДП. В 16 лет — ревакцинация вакциной АДП-м с уменьшенным содержанием дифтерийного и столбнячного антигенов. В дальнейшем — ревакцинация против дифтерии и столбняка десять лет на протяжении всей жизни.

Напомним, в Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок. Ранее Минздрав сообщал, что в Украине организуют дополнительные раунды по вакцинации во избежание вспышек инфекционных болезней в общинах.

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