Во Львовской области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу под видом военных

фото: ГПСУ

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с полицейскими ликвидировали канал незаконной переправки лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Двое мужчин планировали выехать в Польшу, используя поддельные документы, удостоверяющие их принадлежность к Вооруженным силам Украины и пребыванию в отпуске. За 11 тысяч долларов США организатор схемы изготовил для них фальшивые документы, предоставившие право на выезд за пределы страны во время действия военного положения.

Организатором схемы оказался 32-летний житель Золочевского района. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и другие вещественные доказательства, имеющие значение для дальнейшего досудебного расследования.

Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Напомним, во Львовской области пограничники изъяли у водителя автобуса "сувениры" из РФ.