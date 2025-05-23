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23 мая 2025, 16:09

Иностранные эксперты учили украинских пограничников, как не брать взятки

23 мая 2025, 16:09
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фото: ГПСУ
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Управлением предотвращения и выявления коррупции Администрации Государственной пограничной службы Украины было проведено учебно-методическое собрание с уполномоченными лицами по вопросам предотвращения и выявления коррупции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мероприятие состоялось при поддержке экспертов Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) в рамках реализации проекта "Поддержка Европейского Союза в укреплении интегрированного управления границами в Украине – Устойчивость (EU4IBM – Resilience)", при участии экспертов ICMPD Татьяны Данилов и Донатаса Маласкевичуса.

Основная часть мероприятия проходила в формате антикоррупционного мирового кафе по теме: "Как мы можем преодолеть коррупцию на границах?". В ходе коммуникации участники и иностранные эксперты делились опытом и прорабатывали новые идеи по антикоррупционным мерам.

Напомним, в Закарпатье задержали пограничника, который за 2500 долларов согласился переправить мужчину в ЕС.

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