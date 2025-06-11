Пограничник из Винницкой области принял участие в съемках боевика

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета – уникальная спецоперация с участием бойцов ГУР и 3-й отдельной штурмовой бригады. Их задача – эвакуация супругов из-под вражеского обстрела на оккупированной территории. К операции подключаются спецслужбы США, а сама миссия превращается в драматическую борьбу за жизнь.

Премьера фильма запланирована на 20 ноября 2025 года.

Напомним, в Винницкой области семья погибшего пограничника передала внедорожник для фронта.