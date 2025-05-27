ВСУ получили на вооружение тяжелый бомбер "Белый волк"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Этот дрон способен доставлять в цель боевой заряд немалого веса, способный поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Белый волк" разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса есть: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления и контроля и комплект силовых аккумуляторов.

Напомним, недавно ВСУ вооружили новыми дронами "Веспа-15". С итальянского это название переводится как "оса".

Ранее Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".