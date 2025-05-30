Арсенал ВСУ пополнили ударные дроны "батоны"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ ударные беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, оборудованный высокопроизводительными двигателями квадрокоптер "Батон Оптик" имеет легкую раму, емкостной аккумулятор и оптоволоконный канал управления.

"Мощности боевого заряда, несущего этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов врага. Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении Минобороны.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Напомним, на днях Силы обороны получили на вооружение тяжелый бомбер "Белый волк".

Недавно ВСУ вооружили новыми дронами "Веспа-15". С итальянского это название переводится как "оса".