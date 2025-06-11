Силы обороны получили новые бронеавтомобили класса MRAP

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ новые тактические бронеавтомобили "Варта-2" и "UAT.GYURZA-02" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что новые бронеавтомобили отвечают жестким критериям эффективности, надежности и имеют высокую степень защиты экипажа и десанта.

"Варта-2" - это современный специализированный бронеавтомобиль класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных", - заявили в Минобороны.

Эта машина производится в трех версиях с бронированной турелью для пулемета и имеет серьезный уровень защиты. Также "Варта-2" имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировку, а также фильтрацию воздуха для защиты от химической и биологической угрозы.

Отмечается, что специальный бронеавтомобиль UAT.GYURZA-02 — это модернизированная версия уже известной GYURZA-01, которую используют Силы обороны. У новой модели улучшены уровень бронезащиты, динамические и внедорожные характеристики.

Напомним, в мае ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер".

Ранее парк наземных платформ ВСУ пополнил уникальный робот-амфибия "UNEX UGV".