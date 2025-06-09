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09 июня 2025, 09:22

В Черкасской области зенитчики уничтожили более 30 российских дронов

09 июня 2025, 09:22
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фото: Игорь Табурец
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В ночь на 9 июня российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В регионе успешно работали силы ПВО

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"В пределах нашей территории обезврежены 33 российских БпЛА. Травмированных нет. Однако имеем немало вреда от обломков", - сообщил Игорь Табурец.

По оперативным данным, в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка и изуродованный автомобиль. Из-за атаки произошло возгорание леса на площади 2 га. Пожар был потушен.

В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж и столовая на территории частного предприятия.

В настоящее время идет обследование территории.

Напомним, ночью 9 июня российские войска нанесли мощный удар по Ровенщине. Ранения получил один человек.

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РФ война Черкасская область дрон БПЛА атака ПВО повреждения Табурец Игорь Иванович
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