В Черкасской области зенитчики уничтожили более 30 российских дронов

фото: Игорь Табурец

В ночь на 9 июня российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В регионе успешно работали силы ПВО

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"В пределах нашей территории обезврежены 33 российских БпЛА. Травмированных нет. Однако имеем немало вреда от обломков", - сообщил Игорь Табурец.

По оперативным данным, в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка и изуродованный автомобиль. Из-за атаки произошло возгорание леса на площади 2 га. Пожар был потушен.

В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж и столовая на территории частного предприятия.

В настоящее время идет обследование территории.