В Черкасской области зенитчики уничтожили более 30 российских дронов
В ночь на 9 июня российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В регионе успешно работали силы ПВО
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
К счастью, обошлось без пострадавших.
"В пределах нашей территории обезврежены 33 российских БпЛА. Травмированных нет. Однако имеем немало вреда от обломков", - сообщил Игорь Табурец.
По оперативным данным, в Черкасском районе повреждены четыре дома, хозяйственная постройка и изуродованный автомобиль. Из-за атаки произошло возгорание леса на площади 2 га. Пожар был потушен.
В Золотоношском районе повреждены четыре дома, хозяйственные постройки, гараж и столовая на территории частного предприятия.
В настоящее время идет обследование территории.
Напомним, ночью 9 июня российские войска нанесли мощный удар по Ровенщине. Ранения получил один человек.