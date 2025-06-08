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В иностранных СМИ считают, что российский диктатор Путин еще не отомстил за спецоперацию СБУ с ударами по аэродромам РФ. В частности, по мнению аналитиков, есть риск массированных ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США, передает RegioNews .

В ночь на 6 июня российские военные нанесли массированный удар по Украине. Россияне называли это, в частности, "ответом на террористические атаки" (скорее всего, имея в виду операцию СБУ "Паутина"). Однако источники журналистов говорят, что действительно полный ответ диктатора Путина еще впереди.

В издании отмечают, что под угрозой в Украине могут находиться правительственные здания. Наносить удары россияне могут ракетами и дронами. В частности, речь идет о риске объектам оборонной промышленности Украины.

Эксперты также отметили, что россияне могут нанести массированные удары по украинской энергетике и аэродромам.

Напомним, что недавно СБУ провела спецоперацию "Паутина", нанеся дроновые удары по российским аэродромам. В результате работы украинских военных поражено более 40 российских самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и разведчики А-50У. Примерная стоимость пораженной авиации РФ свыше 7 миллиардов долларов.