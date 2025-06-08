16:42  07 июня
На Полтавщине женщина напала на военного: как ее наказал суд
13:51  07 июня
Трагедия в Одесской области: в Заливе два человека взорвались на мини
11:22  07 июня
Два ДТП за день: на Львовщине травмированы водитель самоката и 70-летний велосипедист
UA | RU
UA | RU
08 июня 2025, 17:20

Риск для правительственных зданий: Путин еще не отомстил за "Паутину" - Reuters

08 июня 2025, 17:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В иностранных СМИ считают, что российский диктатор Путин еще не отомстил за спецоперацию СБУ с ударами по аэродромам РФ. В частности, по мнению аналитиков, есть риск массированных ударов по украинской энергетике.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США, передает RegioNews .

В ночь на 6 июня российские военные нанесли массированный удар по Украине. Россияне называли это, в частности, "ответом на террористические атаки" (скорее всего, имея в виду операцию СБУ "Паутина"). Однако источники журналистов говорят, что действительно полный ответ диктатора Путина еще впереди.

В издании отмечают, что под угрозой в Украине могут находиться правительственные здания. Наносить удары россияне могут ракетами и дронами. В частности, речь идет о риске объектам оборонной промышленности Украины.

Эксперты также отметили, что россияне могут нанести массированные удары по украинской энергетике и аэродромам.

Напомним, что недавно СБУ провела спецоперацию "Паутина", нанеся дроновые удары по российским аэродромам. В результате работы украинских военных поражено более 40 российских самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и разведчики А-50У. Примерная стоимость пораженной авиации РФ свыше 7 миллиардов долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война
"Паутина" в действии: СБУ показала новое видео успешного удара по стратегической авиации РФ
07 июня 2025, 18:13
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и тяжелой артиллерией: есть пострадавшие
08 июня 2025, 20:15
В Харьковской области электричка сбила мужчину
08 июня 2025, 19:45
В Винницкой области на базе отдыха утонул человек
08 июня 2025, 19:20
В Винницкой области в ДТП погиб 18-летний парень
08 июня 2025, 18:55
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель скутера погиб на месте
08 июня 2025, 18:35
Синоптики предупредили украинцев о грозах и жаре 9 июня
08 июня 2025, 16:45
Убийство семьи украинского военного в Бельгии: в преступлении признался 16-летний сын убитой
08 июня 2025, 15:45
Все уже успели похудеть от истории с черновицким ТЦК?
08 июня 2025, 15:10
В Киевской области в ДТП пострадал несовершеннолетний
08 июня 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »