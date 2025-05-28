Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
Недавно на одном из активных направлений фронта разведчики бригады "Черный лес" обнаружили и скорректировали огонь по станции новейшего зенитного ракетного комплекса ПВО "Бук-М3"
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
"Цель уничтожена!", ― говорится в сообщении.
Как известно, "Бук-М3" - это одно из ключевых средств противовоздушной обороны врага. Стоимость пораженной установки ПВО составляет около 45 млн долларов.
Напомним, ранее на одном из ключевых направлений фронта бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Бук-М1".
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