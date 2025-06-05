В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага по состоянию на 5 июня
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили более 900 российских захватчиков, несколько танков и почти четыре десятка артиллерийских систем
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 5 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 992750 (+930) человек,
- танков - 10887 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 22680 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 28750 (+39) ед,
- РСЗО - 1406 (+4) ед,
- средства ПВО - 1177 (+1) ед,
- самолетов - 413 (+0) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39019 (+95),
- крылатые ракеты - 3271 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50812 (+82) ед,
- специальная техника - 3907 (+0).
Напомним, посольство США предупредило об угрозах воздушных атак в Украине.
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