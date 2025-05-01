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Об этом сообщает Европейская правда, информирует RegioNews.

Указывается, что в процессе переговоров Украина и США пришли к решению снова разделить соглашение на несколько компонентов. Двустороннее соглашение, подписанное в среду в Вашингтоне, устанавливает политические параметры сотрудничества двух правительств в области разработки недр, продажи полезных ископаемых, а также американской помощи, включая военную, которую Украина будет получать в дальнейшем.

Однако принципы управления фондом и гарантии полного реинвестирования доходов в течение 10 лет будут зафиксированы в отдельном техническом соглашении, которое сейчас подготавливается. Соглашение, подписанное в среду, изложено всего на 12 страницах – значительно меньше предыдущего варианта, который насчитывал более 90 страниц.

В соглашении подробно описаны гарантии того, что оно не будет противоречить соглашениям Украины с ЕС и стремлению Украины к вступлению. В случае появления противоречий с вступительным соглашением с Евросоюзом положения соглашения с США подлежат пересмотру.

Документ не подчиняет Украину американской правовой системе. Также не предусмотрено "права первой руки" для компаний из США в получении лицензий на добычу минеральных ресурсов в Украине. Однако американские компании должны иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке таких минералов на условиях, не худших, чем у других покупателей.

В соглашении перечислены виды полезных ископаемых, среди которых – нефть и природный газ. Речь идет исключительно о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Соглашение не касается доходов от украинской инфраструктуры, как изначально предлагали США.

Украина будет инвестировать в совместный фонд доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи этих ископаемых, но имеет право перечислять туда средства. Вкладом США, в частности, станут новые поставки оружия для ВСУ.

Напомним, 30 апреля Украина и Соединенные Штаты подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых.

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