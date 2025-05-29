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Немецкое правительство собирается профинансировать производство украинских дронов. По данным СМИ, ранее Киев обращался в Берлин сам с такой просьбой

Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в немецком правительстве, передает RegioNews.

Германия планирует профинансировать закупку украинских ракет-дронов "Барс", а также ударных беспилотников "Февраль" и дронков-перехватчиков "Фламинго". Это финансирование будет выделено в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму около 5 миллиардов евро.

Производство украинского дальнобойного оружия ожидается 400 миллионов евро. По данным СМИ, Украина уже обращалась в Германию с просьбой поддержать такое производство.

Следует отметить, что особенность дрона "Фламинго" является то, что он экономит дорогие ракеты для перехвата российских разведывательных дронов. Дальность полета во "Фламинго" не менее 30 километров. Этот дрон предназначен для уничтожения вражеских беспилотников прямо в воздухе.

Напомним, ранее в Министерстве обороны допустили к использованию "Антидроновый пистолет". Это устройство индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Он создает электромагнитные помехи, блокирует каналы управления и видеосигнал вражеских беспилотников.