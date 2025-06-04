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04 июня 2025, 19:45

Посольство США предупреждает об угрозах воздушных атак в Украине

04 июня 2025, 19:45
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Фото из открытых источников
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Представители американского посольства предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о возможных атаках. Посольство призывает быть осторожными

Об этом сообщает Посольство США в Украине, передает RegioNews.

Посольство США сообщило об угрозе "значительных воздушных атак". В сообщении отметили, что РФ усилила интенсивность своих ракетных атак и атак с помощью беспилотников против Украины за последние недели.

"Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, рекомендуем быть готовыми к укрытию немедленно в случае объявления воздушной тревоги", – говорят в дипломатическом учреждении.

Следует отметить, что в начале мая посольство США тоже предупреждало о возможных ракетных ударах. Однако именно 9 мая массированного удара не произошло. Следует подчеркнуть, что россияне атакуют украинские города каждый день, несмотря на даты и время.

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