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Представители американского посольства предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о возможных атаках. Посольство призывает быть осторожными

Об этом сообщает Посольство США в Украине, передает RegioNews.

Посольство США сообщило об угрозе "значительных воздушных атак". В сообщении отметили, что РФ усилила интенсивность своих ракетных атак и атак с помощью беспилотников против Украины за последние недели.

"Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять соответствующую осторожность. Как всегда, рекомендуем быть готовыми к укрытию немедленно в случае объявления воздушной тревоги", – говорят в дипломатическом учреждении.

Следует отметить, что в начале мая посольство США тоже предупреждало о возможных ракетных ударах. Однако именно 9 мая массированного удара не произошло. Следует подчеркнуть, что россияне атакуют украинские города каждый день, несмотря на даты и время.