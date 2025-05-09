Посольство США предупредило жителей Киева о возможной масштабной воздушной атаке
Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке в украинской столице
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ведомства.
Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти никогда в течение следующих нескольких дней.
В ведомстве добавили, что гражданам США рекомендуют быть максимально внимательными и осторожными.
Напомним, 10 мая в Киеве временно закроют одну из станций метро: стала известная причина.
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