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04 червня 2025, 19:45

Посольство США попереджає про загрози повітряних атак в Україні

04 червня 2025, 19:45
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Фото з відкритих джерел
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Представники американського посольства попередили своїх громадян, які знаходяться в Україні, про можливі атаки. Посольство закликає бути обережними

Про це повідомляє Посольство США в Україні, передає RegioNews.

Посольство США повідомило про загрозу "значних повітряних атак". У повідомлені зауважили, що РФ посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак за допомогою безпілотників проти України протягом останніх тижнів.

"Посольство США в Києві закликає громадян США проявляти відповідну обережність. Як завжди, рекомендуємо бути готовими до укриття негайно у разі оголошення повітряної тривоги", - кажуть в дипломатичній установі.

Слід зазначити, що на початку травня посольство США теж попереджало про можливі ракетні удари. Тоді попередження стали точними. Проте конкретно 9 травня масованого удару не сталось. Варто підкреслити, що росіяни атакують українські міста щодня, незважаючи на дати та час.

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