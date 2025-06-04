Россия вывела в Черное море корабли, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр"
В среду утром, 4 июня, российская армия держит в акватории Черного моря два корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 12 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общим залпом – до 8 ракет.
Напомним, в ночь на 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста.
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