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04 июня 2025, 07:26

Россия вывела в Черное море корабли, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр"

04 июня 2025, 07:26
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иллюстративное фото: росСМИ
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В среду утром, 4 июня, российская армия держит в акватории Черного моря два корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 12 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общим залпом – до 8 ракет.

Напомним, в ночь на 3 июня Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию по подрыву подводных опор Крымского моста.

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