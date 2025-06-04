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04 червня 2025, 07:26

Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"

04 червня 2025, 07:26
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ілюстративне фото: росЗМІ
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У середу вранці, 4 червня, російська армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 12 ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальним залп – до 8 ракет.

Нагадаємо, у ніч на 3 червня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію із підриву підводних опор Кримського мосту.

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