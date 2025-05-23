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23 мая 2025, 06:30

ВМС показали, как уничтожили российские дроны-разведчики

23 мая 2025, 06:30
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скриншот с видео
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На днях морские пехотинцы сняли, как приземлили российские БпЛА-разведчики ZALA и Supercam

Соответствующее видео обнародовал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа, сообщает RegioNews.

"Минус два вражеских ZALA и Supercam. Спасибо 38 бригаде морской пехоты Военно-Морских Сил за хорошую работу!", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Силы обороны уничтожили российский дрон-разведчик на Юге Украины.

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