Пограничники показали, как уничтожают технику и укрытие врага в Харьковской области

фото: ГПСУ

Аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, на днях пилоты 4 пограничного отряда FPV-дронами филигранно уничтожили на Харьковщине три транспортных средства, три антенны связи, поразили три позиции врага и одно укрытие.

Напомним, украинские пограничники рассказали о результатах боевой работы через неделю.