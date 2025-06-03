В сети показали последствия вражеской атаки по Одессе
В ночь на 3 июня российские военные снова атаковали Одессу. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, горели автомобили
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.
По его словам, сообщения о пострадавших отсутствуют.
На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета.
"Коммунальные службы приступят к восстановительным работам и уборке", - добавил он.
Напомним, 1 июня россияне атаковали Одесщину беспилотниками.
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