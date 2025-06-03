В сети показали последствия вражеской атаки по Одессе

фото: Геннадий Труханов

В ночь на 3 июня российские военные снова атаковали Одессу. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, горели автомобили

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, сообщения о пострадавших отсутствуют.

На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета.

"Коммунальные службы приступят к восстановительным работам и уборке", - добавил он.

Напомним, 1 июня россияне атаковали Одесщину беспилотниками.