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03 июня 2025, 08:06

В сети показали последствия вражеской атаки по Одессе

03 июня 2025, 08:06
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фото: Геннадий Труханов
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В ночь на 3 июня российские военные снова атаковали Одессу. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, горели автомобили

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, сообщения о пострадавших отсутствуют.

На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета.

"Коммунальные службы приступят к восстановительным работам и уборке", - добавил он.

Напомним, 1 июня россияне атаковали Одесщину беспилотниками.

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