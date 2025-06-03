Россияне атаковали дронами Чернигов, есть раненые и разрушения

фото: Черниговской ГВА

В результате атаки российских беспилотников в Чернигове ранения получили четыре человека, также повреждены дома, учебное заведение и предприятие

Об этом начальник Черниговской MBA Дмитрий Брижинский сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

"В результате ночной атаки сгорел частный дом. Повреждены: многоэтажка, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие", - написал он.

По его словам, пострадали четыре человека. В настоящее время они находятся в медицинских учреждениях.

"На месте развернут штаб по ликвидации последствий, работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области в парке раздался взрыв.