В Украине резко возросла смертность среди гражданских
В первом квартале 2025 года уровень смертности среди гражданского населения Украины вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроению Розмари Дикарло, передает RegioNews со ссылкой на 24 Канал.
По ее словам, только за первый квартал 2025 года смертность среди гражданского населения увеличилась на 59% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Всего с начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 13 279 гражданских, в том числе 707 детей.
Как сообщалось, смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость.
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