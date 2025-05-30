В Украине резко возросла смертность среди гражданских

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В первом квартале 2025 года уровень смертности среди гражданского населения Украины вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроению Розмари Дикарло, передает RegioNews со ссылкой на 24 Канал.

По ее словам, только за первый квартал 2025 года смертность среди гражданского населения увеличилась на 59% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 13 279 гражданских, в том числе 707 детей.

Как сообщалось, смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость.