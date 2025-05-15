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15 мая 2025, 13:51

Украинцев может остаться менее 10 миллионов

15 мая 2025, 13:51
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фото: иллюстративное
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Население Украины к 2100 году сократится до 15,2 млн. человек, а негативный сценарий - менее 10 млн. человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что базовый вариант средней рождаемости предполагает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости с 1,0 до 1,5 ребенка в женщину, но все еще ниже уровня воспроизводства.

По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.

"Начиная с 2070 года, количество пожилых людей (60+ лет) превысит число трудоспособных (18-59) – 11,1 млн против 10,9 млн. Это означает критический уровень старения нации, значительное давление на системы здравоохранения, социальную поддержку и пенсионное обеспечение. Для сохранения уровня жизни решающими будут усиление инклюзии и привлечение на рынок труда уязвимых групп и пенсионеров", - говорится в сообщении.

Ранее эксперт рассказал, сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население.

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