Смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость

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В 2024 году в Украине смертность практически втрое превысила рождаемость

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

В течение года умерли 495,1 тысячи человек, тогда как родилось только 176,1 тысячи. Как изменялась демографическая ситуация в Украине за время независимости, можно посмотреть на инфографике:

"Наивысший уровень смертности в Украине был в период с 1993 по 2009 год включительно: ежегодно умирали более 700 тысяч человек. Уровень смертности уже тогда превышал уровень рождаемости", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Одесской области умерла долгожительница, которая пережила Голодомор.