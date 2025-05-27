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27 мая 2025, 09:22

В Киеве зафиксировали 49 смертей от гриппа и COVID-19 во время эпидсезона

27 мая 2025, 09:22
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фото: из открытых источников
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В столице завершился эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ 2024-2025 годов

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней, передает RegioNews.

Отмечается, что этот сезон отличался низкой интенсивностью эпидемического процесса. Общая заболеваемость была в 1,2 раза ниже предыдущего сезона.

За эпидемический период (с 40 недели 2024 года до 20 недели 2025 года) в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 366 446 человек, что составляет 12,4% населения города.

В течение сезона циркулировали вирусы гриппа А и В, а также аденовирус, бокавирус, парагрипп, метапневмовирус, РС-вирус, риновирус, коронавирус и SARS-CoV-2.

В госпитализации нуждались 7 372 пациента, в том числе 5 171 ребенок.

Всего в сезон зафиксировано 49 летальных исходов среди взрослых: от осложнений гриппа А и В – 38 случаев, от COVID-19 – 11.

Напомним, Госпродпотребслужба оштрафовала аптеки на 1,8 млн грн из-за завышенных цен на лекарства.

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