В ООН рассказали, сколько украинцев россияне убили в апреле

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Апрель 2025 стал самым смертоносным для гражданского населения Украины с сентября 2024-го

Об этом говорится в ежемесячном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает RegioNews.

Отмечается, что за месяц погибли по меньшей мере 209 человек, еще 1146 получили ранения.

97% пострадавших — жители подконтрольных Украине территорий. Почти половина жертвы российских ракетных ударов по густонаселенным городам. В частности, Кривом Роге, Сумах, Днепре, Запорожье, Киеве и Харькове. Среди погибших — не менее 19 детей.

23% потерь нанесли дроны в прифронтовых регионах. В одной из самых больших трагедий — ударе дрона по автобусу в Марганце — погибли 10 человек, еще свыше 50 ранены.

"Постепенный и постоянный рост числа пострадавших среди гражданских лиц в течение этого года напрямую связан с использованием ракет большой дальности и беспилотников в городских районах", – заявила глава миссии Даниэль Белль.

Всего с начала 2025 года погибли 664 гражданских, более 3400 ранены. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нацполиция фиксирует рост преступлений РФ в Украине. По состоянию на середину апреля следователи открыли 149 987 уголовных производств.