Украинские пограничники показали, как используют новейшие беспилотники

фото: ГПСУ

Операторы боевых дронов подразделения РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда, выполняющие задания на одном из самых активных направлений ведения боевых действий, продолжают наносить врагу сокрушительные удары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Чтобы эффективнее уничтожать окупантов, подразделение РУБпАК "Прайм" активно использует новейшие беспилотники, в том числе и украинского производства.

Об особенностях применения украинского дрона-камикадзе средней дальности "Дартс" рассказал в видео оператор-пограничник подразделения РУБпАК "Прайм" на псевдо Кипер.

Беспилотники залетают на 40-50 км и двигаются со скоростью 160 км в час. Ударный "Дартс" имеет боевую часть весом 4 кг.

Особенностью данного ударного дрона является его устойчивость к радиоэлектронной борьбе противника и возможность поражения вражеской техники в автономном режиме, что означает наличие автонаведения на цель.

Ранее пограничники показали, как сбили более 20 вражеских БПЛА на Севере и Юге.