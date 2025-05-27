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27 мая 2025, 05:50

До 1500 за черешню: в Украине популярная ягода шокировала "астрономическими" ценниками

27 мая 2025, 05:50
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Иллюстративное фото
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В Украине появилась первая черешня в магазинах. Вот только стоимость не радует покупателей

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

В Украине на полках магазинов появилась черешня, и цены "космические". В некоторых случаях стоимость может составлять 1400–1500 гривен за килограмм.

К примеру, в Ровно заметили упаковку, в которой только 11 ягод. Стоимость составляет 162 гривны 76 копеек. При этом вес упаковки 168 г.

Одна из продавщиц рассказала журналистам, что это нормальная цена на старте, поскольку это первая черешня.

Эксперты отметили, что такие космические цены на черешню могут быть максимум месяц. Ведь потом появится закарпатская ягода. Она может стоить даже 100–300 гривен за килограмм.

Напомним, ранее в Украине подешевел репчатый лук. Теперь украинские фермеры начали отгружать репчатый лук по 16-26 гривен за килограмм. Только за неделю "ценники" уменьшились в среднем на 12%.

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