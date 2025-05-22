19:22  22 мая
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию: появилось видео
09:43  22 мая
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
12:01  22 мая
На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
22 мая 2025, 21:47

В Украине резко подорожали яблоки: сколько стоит килограмм

22 мая 2025, 21:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине выросла стоимость яблок. Цены достигли рекордных показателей

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине в мае яблоки подорожали до рекордных показателей. Цены составляют 70 гривен за килограмм. При этом в апреле этого года средняя стоимость была около 46,97 гривны за килограмм, а в мае средний показатель уже 52,99 гривны.

Таким образом, только за месяц яблоки подорожали более чем на 12%. В мае прошлого года средняя цена была 26,61 гривны, а нынешняя динамика демонстрирует почти двукратный рост примерно на 100% в год.

Эксперты объясняют это рядом сезонных и экономических факторов. В частности, дефицит на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании ягод. В этом году рыночная стоимость ягод в Украине уже почти на 35% выше, чем в прошлом году.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цена подорожание
В Украине подорожало сливочное масло: сколько теперь стоит пачка
21 мая 2025, 03:35
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется тратить
20 мая 2025, 04:40
В Украине продолжают расти цены на продукты: что стало дороже
14 мая 2025, 03:50
Все новости »
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
Блогерша Даша Квиткова заинтриговала поклонников любимым мужчиной: в СМИ рассекретили кто это
22 мая 2025, 22:30
В Орехове российский дрон атаковал женщину, которая шла по улице
22 мая 2025, 21:55
"Я патриот своей страны": скандальная блоггерша из Днепра Алхим отреагировала на уголовные дела против нее
22 мая 2025, 21:25
Сухопутные войска ВСУ сбили 225 российских дронов
22 мая 2025, 21:15
В Сумской области женщина почти пол года получала пенсию мертвого соседа
22 мая 2025, 20:55
В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадал мужчина
22 мая 2025, 20:40
На Сумщине вводят важные изменения из-за постоянных российских обстрелов
22 мая 2025, 20:32
Хищение в психоневрологическом интернате: в Кировоградской области будут судить директора медучреждения
22 мая 2025, 20:15
СБУ задержала поджигателей, которые по заказу РФ "охотились" на объекты Укрзализныци: среди них - 13-летний подросток
22 мая 2025, 20:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Все блоги »