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Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В Украине в мае яблоки подорожали до рекордных показателей. Цены составляют 70 гривен за килограмм. При этом в апреле этого года средняя стоимость была около 46,97 гривны за килограмм, а в мае средний показатель уже 52,99 гривны.

Таким образом, только за месяц яблоки подорожали более чем на 12%. В мае прошлого года средняя цена была 26,61 гривны, а нынешняя динамика демонстрирует почти двукратный рост примерно на 100% в год.

Эксперты объясняют это рядом сезонных и экономических факторов. В частности, дефицит на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании ягод. В этом году рыночная стоимость ягод в Украине уже почти на 35% выше, чем в прошлом году.