16:42  23 мая
Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
14:05  23 мая
В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
13:21  23 мая
В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
UA | RU
UA | RU
24 мая 2025, 01:30

Ценники на лук снова изменились: сколько нужно платить за килограмм

24 мая 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Еще недавно лук даже дорожал. Теперь фермеры начали "сбрасывать" стоимость

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине резко снизились цены на репчатый лук после недавнего подорожания. Теперь украинские фермеры начали отгружать репчатый лук по 16-26 гривен за килограмм. При этом на прошлой неделе стоимость не опускалась ниже 18 гривен. Только за неделю цены упали в среднем на 12%.

Эксперты объясняют это тем, что предложение велико, однако качество оставляет желать лучшего. В результате закупки сокращаются.

"Участники рынка настроены пессимистично, поскольку качество продукции в хранилищах продолжает ухудшаться, а спрос в этом сегменте остается невысоким", - говорят аналитики EastFruit.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании яблок в Украине. Цены в среднем составляют 70 грн за килограмм. Несмотря на то, что еще в апреле этого года это было 46,97 грн за килограмм, а в мае средний показатель уже 52,99 грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены
В Украине подорожали ягоды: какие причины
21 мая 2025, 23:55
В Украине подорожало сливочное масло: сколько теперь стоит пачка
21 мая 2025, 03:35
В Украине подорожала рыба: сколько теперь придется тратить
20 мая 2025, 04:40
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Поймала профессора на использовании ИИ: студентка требует возврата денег за обучение
24 мая 2025, 00:50
В Полтаве осудили харьковчанина, который изнасиловал 13-летнего мальчика и снимал процесс на видео
24 мая 2025, 00:29
Ждала 37 месяцев: украинский защитник из Павлограда расплакался во время первого разговора с его девушкой
23 мая 2025, 23:40
"Холостяк Александр Терен откровенно рассказал, почему он расстался с Инной Белень
23 мая 2025, 23:20
В Киеве задержали мужчину, который раскладывал "закладки" с наркотиками вблизи детских площадок
23 мая 2025, 22:40
В Киевской области работает ПВО
23 мая 2025, 22:11
Россияне нанесли удар по Харьковщине
23 мая 2025, 21:55
На Днепропетровщине задержан мужчина, который до смерти забил знакомого
23 мая 2025, 21:49
Оккупанты ударили по Днепропетровщине артиллерией, дронами и бомбами: 22-летняя девушка пострадала
23 мая 2025, 21:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »