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Еще недавно лук даже дорожал. Теперь фермеры начали "сбрасывать" стоимость

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине резко снизились цены на репчатый лук после недавнего подорожания. Теперь украинские фермеры начали отгружать репчатый лук по 16-26 гривен за килограмм. При этом на прошлой неделе стоимость не опускалась ниже 18 гривен. Только за неделю цены упали в среднем на 12%.

Эксперты объясняют это тем, что предложение велико, однако качество оставляет желать лучшего. В результате закупки сокращаются.

"Участники рынка настроены пессимистично, поскольку качество продукции в хранилищах продолжает ухудшаться, а спрос в этом сегменте остается невысоким", - говорят аналитики EastFruit.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании яблок в Украине. Цены в среднем составляют 70 грн за килограмм. Несмотря на то, что еще в апреле этого года это было 46,97 грн за килограмм, а в мае средний показатель уже 52,99 грн.